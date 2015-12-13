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محافظ المنوفية وقائد المنطقة المركزية يستعرضان مشروعات التنمية

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محافظ المنوفية وقائد المنطقة المركزية يستعرضان مشروعات التنمية محافظ المنوفية وقائد المنطقة المركزية يستعرضان مشروعات التنمية
استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قائد المنطقة المركزية اللواء أركان حرب أيمن عامر صباح اليوم فى ديوان عام المحافظة، حيث عقدا اجتماعا موسعا بعدد من مديري مديريات الخدمات وقيادات القوات المسلحة التى أسهمت فى تنفيذ المشروعات.

حيث استعرض المحافظ وقائد المنطقة المركزية مراحل اتمام مشروعات (المعرض الدائم للسلع الغذائية بأرض المحلج و تطوير ورفع كفاءة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم، ومحطة الحديد والمنجنيز بقرية البتانون ورفع كفاءة طريق العطف بقرية ميت ابو شيخة التابعه لمركز قويسنا) .

ووجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة على الجهود التى تبذلها لرفعة شأن هذا الوطن وتحقيق رفاهية أبنائه، مؤكدا ان هذا ليس بالغريب على قواتنا المسلحة فهى على مر العصور تحمى وتبنى، وخير شاهد على سرعة الإنجاز والانضباط فى العمل هو المراحل المتسارعة التى تم الانتهاء منها فى مشروع المستشفى العسكرى بمدينة شبين الكوم والذي يقع على مساحة 17000 متر ويضم تخصصات طبية دقيقة، والتى سترعى المدنيين والعسكريين ومن المقرر تسليمها فى نهاية يونيه القادم وطالب المحافظ القوات المسلحة بالاستمرار فى دعم أحلام وطموحات أبناء هذا الوطن.

كما أكد اللواء أركان حرب أيمن عامر فى كلمته أن القوات المسلحة كانت ولاتزال من قاطرات التنمية على أرض هذا الوطن وأن ما تقدمه من مشروعات على أرض الوطن هى ملك للشعب المصرى الذي يقف وراء قواته المسلحة ويدعمها ، وأوضح عامر أن مشروع تنمية القرية المصرية يغطى 18 قرية فى 6 محافظات فى قطاعات البنية التحتية والطرق والتعليم منها فى المنوفية قرى ( البتانون وميت ابو شيخة وكفر طبلوها ).

وأشار إلى أن مشروع القوات المسلحة لتطوير القرى الاكثر احتياجا يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن كاهل المواطن والعمل على خفض الأسعار، ورفع كفاءة البنية التحتية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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