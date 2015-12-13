بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى أعضاء هيئة تدريس وموظفى بكلية التجارة

التقى اليوم الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية التجارة،في حضورالدكتور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور لمياء السلنتي القائم بعمل عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية.

استهل رئيس الجامعة اللقاء - الذى جاء استجابة لطلب الأساتذة - بالتأكيد على ضرورة التواصل مع كافة أطراف الجامعة ،ثم فتح باب النقاش وأكد أنه بدون سقف للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات.

ناقش الإجتماع العديد من الأمور على رأسها التعزيزات المالية للعديد من الأمور الخاصة بالكلية وأكد رئيس الجامعة إنهاء كافة التعزيزات في حينه وفى ضوء الموارد المتاحة، وبما يحقق التكافؤ بين كافة وحدات الجامعة.

>كما أكد أنه يتابع شخصياً الانتهاء من التعزيزات المالية بالوزارات المعنية لضمان إنهائها في الوقت المطلوب، وعلى رأسها التعزيزات المطلوبة للإنشاءات،مشيرا الى تعاون الوزارات ذات الصلة فى إنهاء الإجراءات.

وشمل الإجتماع مناقشة بعض الأمور ذات الصلة بالدراسات العليا، وأوضح د.ممدوح نعمة الله العديد أن منها تشكيلات مجالس الإدارة لبعض المراكز والوحدات التابعة للدراسات العليا، وآلية صرف المكافآت وبدلات الحضور حيث أكد كلاً من رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العلياأن الصرف يتم وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة واللوائح ذات الصلة.

وتضمن اللقاء بعض الاستفسارات عن قانون (18) لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، وأوضح رئيس الجامعة العديد من النقاط الخاصة بالراتب، وإعداد الكوادر الوظيفية من الصف الثاني والثالث.

وعن احتياجات الكلية من الجهاز الإداري والعمال، أوضح رئيس الجامعة ضرورة العمل حالياً بالمتاح ، كما أوضح أنه يتم الاستعانة بشركات عمالة تقوم بتوفير بعض وليس كل احتياجات الجامعة من العمالة، وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وعن استفسار أحد أعضاء هيئة التدريس عن الاستفادة من المرحلة الأولى المزمع الانتهاء منها قريباً، أوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تعظيم الاستفادة من تلك المرحلة التي تتسع لعشرة آلاف طالب، و(79) مكتب لأعضاء التدريس بالشكل الأمثل والعلمي والمنظم، حيث ليس من المعقول أن تُترك تلك المقومات دون الاستفادة منها، وأوضح أيضاً أنه يتم العمل في كافة الاتجاهات لتجهيز تلك المرحلة في أقرب وقت ممكن من ناحية التجهيزات والأجهزة التي تحتاجها المدرجات والقاعات الدراسية، وكذلك البنية التحتية، كما يتم حالياً الانتهاء من الرسومات التنفيذية لطرح مناقصة عامة لإنشاء مبنى إدارة الجامعة ومباني إدارية لـ(4) كليات.

وصرح رئيس الجامعه أنه سلم أمس - على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات - الملفات الخاصة لإنشاء (4) كليات تم الانتهاء من إعداد الملفات الخاصة بها بالكامل استيفاء الإجراءات المطلوبة تمهيداً لعرضها على اللجان الخاصة للموافقة على إنشاء تلك الكليات (الطب و التمريض و الهندسة و التربية الفنية).



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