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بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر دعم مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة

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بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر دعم مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة بالصور.. محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر دعم مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة
شهد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام المؤتمر الافتتاحى لمشروع دعم مهارات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل التوظيف، وذلك تحت إشراف جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل وبالاشتراك مع الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والبنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة الإنمائى ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بعزف موسيقى السلام الوطنى، ثم تلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، تلاها عرض لخطوات المشروع والهدف منه، تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتسهيل فرص العمل للسوق المحلى وتستغرق مدة المشروع (18) شهرا وتستهدف (6) محافظات على مستوى الجمهورية تشمل (600) شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتم دمج (300) منهم فى سوق العمل وتشمل برامج المشروع (الأعمال الإدارية والسكرتارية - التصميمات المختلفة والجرافيك- صيانة المحمول والكمبيوتر- أعمال التسويق الإلكترونى والبيع بالتليفون).

وبدأت الجمعية المشروع وتم ترشيح عدد من المدربين وعددهم (12 )مدربا من قبل الجمعية للمشاركة فى تنفيذ المشروع، كما تم ترشيح (20) شركة للمشاركة فى المشروع وذلك لإجراء مسح عن احتياجات السوق من الوظائف.

وألقى المحافظ كلمة أكد فيها أن الدولة تعطى اهتماماً بالغاً بذوى الاحتياجات الخاصة، وتسعى دائمًا للعمل على تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، مضيفا أنه شرف لنا جميعا أن نخدم ذوى الاحتياجات الخاصة وأن الدقهلية ستكون نموذجا لتنمية وتطوير مهاراتهم، واستدرك قائلا: أوصيكم ونفسى بذوى الاحتياجات الخاصة وببلدنا .

وطلب محافظ الدقهلية من القائمين على المشروع زيادة عدد المتدربين إلى (200) شخص كل ستة أشهر بدلا من (150)، كما طلب توفير قاعدة بيانات لهم ووجه بضرورة استمرار المشروع، واستكمال منظومة العمل.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفئة لديها العديد من الإمكانيات والقدرات والأفكار التى يجب أن يساهموا من خلالها فى بناء مجتمعهم.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة وحرصه الدائم على تقديم أوجه الرعاية والعناية لهم وبحضور هناء عبد العزيز السكرتير العام المساعد وكيل الوزارة والقائم بأعمال السكرتير العام وكذلك المهندسة رحاب يحيى نائب المدير الإقليمى لوزارة الاتصالات نائبا عن المهندسة هدى دحروج مستشار الرئيس لشئون التنمية المجتمعية ووكيلى وزارة التضامن الاجتماعى وزارة الشباب والرياضة والمهندس يوسف مقلد رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل والمهندس توفيق عوض الله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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