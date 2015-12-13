وصفات طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية أهمها البخار الساخن ومياه البحر

الجيوب الأنفية

وصفات طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

يعانى مريض الجيوب الأنفية أشد المعاناة من مرضه، خاصة أثناء فترات الشتاء وبرودة الطقس، ولعل أعراض الجيوب الأنفية المرهقة سبب رئيسى فى إزعاج مريضها بشدة، كانسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس، أو الشعور بالصداع وألم الرأس المبرح، آلام بالوجه وبرودة فى الأنف، وضعف حاسة الشم وغيرها من الأعراض المرضية التى يصعب التعامل معها.>وخلال حديثه عن علاج جيوب الأنفية، أوضح الدكتور قاسم الرفاعى أستاذ الصدر، أن علاج الجيوب الأنفية بالطرق الطبيعية والوصفات المنزلية يساعد كثيرًا فى خطة علاج المريض، لأنها تعمل على تحسين قدراته على التنفس، وانفتاح الأنف المسدودة والقدرة على الشعور بالراحة أثناء النوم.>وأوضح الدكتور قاسم أن هناك طرقًا طبيعية ووصفات سهلة يمكنها علاج التهاب الجيوب الأنفية، حيث تعمل على تخفيف الالتهاب وتحسين الحالة بجانب العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب المختص المتابع للحالة ومن هذه الطرق:

-غلى كمية من المياه، واستنشاق بخارها المتصاعد بعد رفعها عن النار، وتغطية الرأس بفوطة قطنية والاستنشاق لمدة 5 دقائق، بعدها يجفف الوجه جيدًا من قطرات البخار التى مكثت عليه ويغطى الأنف بالفوطة، حتى يهدأ.

-غلى كمية من البابونج الزهرة، فى كمية بسيطة من المياه، مع استنشاق بخارها الذى يعمل على تفتيح الأنف والتخلص من انسدادها، وبعد الخمس دقائق تكرر الاحتياطات السابق ذكرها.

-كمادات دافئة متكررة مرتين يوميًا على الوجه بالكامل، وعلى الأنف وما حولها، مع الحرص على أن تكون الكمادات دافئة وجافة وغير مبتلة

-عمل قطارات أنف مرة واحدة فى اليوم، بقطرات البابونج الدافئ على سبيل المثال، أو بالمياه المالحة مياه البحر الحقيقية المغلية والمقطرة تمامًا ويؤخذ التقطير ليقطر به فى الأنف ويساعد على فتح انسداد الأنف وتحسين القدرة على التنفس بشكل عام.

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