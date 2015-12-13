بالفيديو.. احتراق مصنع اسفنج بالمصفح ووفاة أحد العاملين

سيطرت فرق الدفاع المدني بأبوظبي مساء اليوم على حريق شب في مصنع للاسفنج والفلين في المنطقة الصناعية بالمصفح.

وأسفر الحريق عن وفاة أحد العاملين واحتراق المصنع ..وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادث في الساعة الثالثة و 45 دقيقة عصرا..والتي تحركت على الفور وتم إسناد موقع الحريق بعد تطوره وامتداده إلى كامل المصنع الى كل من مراكز الدفاع المدني والتدخل السريع من مصفح والوثبة وياس والفلاح ووحدة التدخل السريع بمركز مدينة محمد بن زايد.

وبحسب المعاينات الأولية صنف الحريق فوق المتوسط وفق ما أكد المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي ..لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه.

وشاركت إدارة الدعم الجوي بطائراتها اللاسلكية لنقل الصور الحية في الميدان إضافة إلى جناح الجو بطائرات الهليكوبتر.