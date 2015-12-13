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فيديو| سياسي روسي: إطلاق موسكو أعيرة تحذيرية على سفينة تركية مجرد إنذار

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فيديو| سياسي روسي: إطلاق موسكو أعيرة تحذيرية على سفينة تركية مجرد إنذار فيديو| سياسي روسي: إطلاق موسكو أعيرة تحذيرية على سفينة تركية مجرد إنذار

أرشيفية

قال المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف، إن إطلاق موسكو الأعيرة التحذيرية على سفينة الصيد التركية جاء لتفادي الاصطدام خاصة بعد اقترابها من سفينة حربية روسية.

واعتبر ماتوزوف، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد العربي” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن موقف السفينة التركية كان استفزازياً ومخالفاً لقانون الملاحة الدولي، وأن روسيا لم تتجاوز أخلاقيا وتغرق تلك السفينة، واكتفت بأعيرة تحذيرية.

وأوضح ما توزوف أن هذا مجرد إنذار روسي لتركيا بألا تتلاعب مع الحدود الروسية، كما أنها ستتعامل بنفس الطريقة التي تعاملت بها القوات التركية عندما أسقطت المقاتلة الروسية.

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