عفاف شعيب تناقش اتجاهات المسرح العربى المعاصر بالعاصمة مسقط

تتواصل فعاليات مهرجان المسرح العماني السادس، من خلال مسرحية ( العيد ) التى تقدمها فرقة "الرستاق"، كما قدمت فرقة "صلالة" مسرحية "عاشور"، وتتنافس الفرق المتنافسة لتقديم أفضل مالديها من أعمال على مسرح مركز نزوى الثقافى.

وضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تناولت جلسة حوارية موضوع المسرح الشعبى (المسرح والجمهور)، استكمالا للجلسة الحوارية "اتجاهات المسرح العربى المعاصر"، ناقش فى هذه الجلسة كلا من: الفنانة المصرية عفاف شعيب، والفنان رفيق على أحمد، والدكتورة نوال بنبراهيم، والدكتور المخرج جواد الأسدى، والدكتور عمرو دوارة، والفنان سالم بهوان، والفنان محمد المهندس.

تطرقت الجلسة في نقاشاتها الواسعة للحديث حول الجمهور الذى لا يقوم المسرح دونه، حيث يعد الممثل والجمهور هما العمودان الأساسيان والمؤسسان تاريخيا للمسرح، لذا فإن العمل المسرحى يرتبط بشكل مباشر بجمهوره، فكان النقاش حول توجهات المسرح فى استقطاب الجمهور، وما يقدمه اليوم من أعمال يمكنها أن تجذب المتابع للمسرح.

وتم خلال النقاش البحث عن الوسائل التى يمكن أن تستعمل لزيادة الوعى المسرحى للجمهور، وخلق روح فنية تكفل لهم التذوق الفنى، والتقديم الأبعاد الجمالية النقدية للأعمال المسرحية، حيث أن الملاحظ فى الآونة الأخيرة هو صمت الجمهور، ولا يقدم إلا انطباعات سطحية حول ما ينتجه المسرح العربى.



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