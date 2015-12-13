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مقتل 10 أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين عشائر مسلحة بالصومال

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مقتل 10 أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين عشائر مسلحة بالصومال مقتل 10 أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين عشائر مسلحة بالصومال

>ذكر مسئول بالشرطة المحلية الصومالية، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد، فى قتال عنيف اندلع بين عشائر متنافسة فى وسط الصومال .

وقال محمد على المسئول بالشرطة المحلية فى تصريح ، أن أكثر من عشرين شخصا من بينهم نساء وأطفال أصيبوا فى القتال الذى اندلع فى بلدة بلدوين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد .

وأضاف المسئول: " توجد هناك أعمال قتل وحشية وقتال عنيف بين مسلحى اثنتين من العشائر فى المنطقة الغربية لبلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران .

وذكر سكان محليون، أن العديد من المنازل ومقار الشركات تعرضت لأضرار جراء القصف العنيف وطلقات الأسلحة النارية من جانب المسلحين المتناحرين .

يذكر أن سكان الصومال ينقسمون إلى عشائر تنقسم بدورها إلى جماعات تمثل عشائر فرعية والتى غالبا ما تدخل فى نزاعات على الأراضى وبسبب الآراء والتوجهات السياسية .

وتسعى قوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى الموجودة فى منطقة القتال إلى وقف الأعمال العدائية .

وصرح أحد كبار قادة قوات الاتحاد الأفريقى ، طلب عدم الكشف عن هويته: "علينا أن نتدخل فى الوضع الراهن لحمل الجماعتين المتناحرتين على وقف إطلاق النار " .
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مصر 365

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