أخبار فلسطين اليوم..انضمام فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتغييرات المناخ

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، انضمت دولة فلسطين رسميا، فى ختام مؤتمر المناخ المنعقد حاليا فى باريس، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى تنفيذا للإستراتيجية التى أعدتها للانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات والمؤسسات الأممية، واستنادا إلى ما تم التوصل له سابقا بين وزير الخارجية رياض المالكى ونظيره الفرنسى لوران فابيوس.

وأضافت الوزارة أنها أعدت جميع المتطلبات بما فيها صك الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ (UNFCCC) الذى وقع عليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مشيرة إلى أن الصك سلم اليوم رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى باريس، بصفته الجهة الراعية للاتفاقية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن عضوية فلسطين تدخل حيز النفاذ رسميا بعد مرور تسعين يوما من تقديم الصك إلى الأمين العام، مشيرة إلى أن الانضمام يأتى منسجما مع مشاركة دولة فلسطين فى أعمال المؤتمر الـ21 للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ، الذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس.

ومن أخبار فلسطين اليوم، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد من سعى الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصرى فى فلسطين.

وأدانت فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عمليات الإعدام الميدانية والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية، وشل قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنقل بواسطة إغلاق مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية وفصلها عن بعضها البعض، وتحدثت الوزارة عن "سلسلة الإجراءات العنصرية التمييزية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى عامة، وتعيشها البلدة القديمة فى الخليل خاصة، حيث يمنع السكان الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.