فلسطين تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الانتهاكات

>طالب رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين؛ ولإزالة عقباتها وسيطرتها على المناطق "ج"، التى تشكل 64% من مساحة الضفة الغربية وتمكين الحكومة من الاستفادة من موارد تلك المناطق وتنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، فى مكتبه برام الله بالنائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكى لشئون السكان واللاجئين والهجرة، سايمون هينشو، وبحضور المفوض العام للأونروا بيير كرينبول.

وثمن الحمد الله دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بقيمة 100 مليون دولار، مؤكدا أهمية هذا الدعم لضمان استمرار الوكالة فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تعانيها.

>