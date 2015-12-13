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القوى الغربية تدعم ليبيا لتشكيل حكومة موحدة وتدعو لوقف إطلاق النار

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القوى الغربية تدعم ليبيا لتشكيل حكومة موحدة وتدعو لوقف إطلاق النار القوى الغربية تدعم ليبيا لتشكيل حكومة موحدة وتدعو لوقف إطلاق النار

>دعت القوى الغربية اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه.

وأوضح كيرى للصحفيين، أن معظم ممثلى المعترف بها دوليا فى ليبيا والحكومة المنافسة "اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية."

واجتمعت 17 دولة فى روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أن الدول وعدت بتقديم الدعم السياسى والاقتصادى والأمنى لحكومة الوحدة.
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مصر 365

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