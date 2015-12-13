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الجامع الأزهر يبدأ لأول مرة تدريس متون العلوم باللغة الإنجليزية

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الجامع الأزهر يبدأ لأول مرة تدريس متون العلوم باللغة الإنجليزية الجامع الأزهر يبدأ لأول مرة تدريس متون العلوم باللغة الإنجليزية
يعقد رواق التدريب بالجامع الأزهر بالتعاون مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمشيخة الأزهر فى سابقة جديدة فى وسائل التعليم للعلوم الشرعية باللغات الأجنبية داخل أروقة الجامع الأزهر، برنامجاً تعليمياً للنشء والشباب لتعليمهم المتون العلمية والمصطلحات الدينية باللغة الانجليزية من خلال الأبيات الشعرية وبطريقة جاذبة لهم بحيث يحيط الدارس من خلالها بمجمل العلوم فضلاً عن اكتسابه آلاف الكلمات الإنجليزية بشكل تلقائى مع بيان معانيها وسياقات استعمالها.

يقوم على هذا البرنامج متخصصون على دراية بأحدث الطرق فى التعليم التفاعلى والتواصل مع الطلاب على اختلاف أعمارهم وتنوع مستوياتهم ، ويبدأ البرنامج الجمعة القادمة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر خلال يومى السبت والجمعة من كل أسبوع.

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