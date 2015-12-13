وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة لبحث مواجهة الأمطار بالإسكندرية والبحيرة

عقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا موسعًا فى إطار سلسلة من اجتماعات أسبوعية لمتابعة تحسين شبكة الرى والصرف بغرب الدلتا. وضم الاجتماع كافة قيادات الوزارة، لمناقشة الأعمال العاجلة المطلوب تنفيذها بالبحيرة والإسكندرية لمواجهة السيول والأمطار.

وأشار وزير الرى، إلى أن الاجتماع استهدف إعداد قائمة الأعمال المطلوب طرحها خلال الفترة القادمة، والتى سيتم تمويلها من صندوق "تحيا مصر" لرفع كفاءة شبكات المصارف والمجارى المائية.

وأضاف مغازى، أنه يجرى حاليا وضع المواصفات وترتيب الأولويات طبقا لحالتها الحرجة، وطبقا للمبالغ المتاحة ليتم طرحها، وكذلك التأكيد فى كراسة الشروط على برنامج زمنى مضغوط للشركات المنفذة بحد أقصى سنة ونصف، للاستفادة من الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وأكد مغازى أن الأعمال التى سيتم طرحها، تتضمن إحلال وتجديد محطات الرفع المياه من المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة، مع زيادة أعداد وحدات الرفع لمواجهة أى عواصف أو سيول مستقبلية.

وقال مغازى، إن الأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والرى بمحافظة الإسكندرية، تتضمن زيادة عدد وحدات الرفع بمحطة أبيس والقلعة، وفيما يخص مصرف العموم فيتم ترميم وتعلية مسافة 20 كم لجسور وعمل أفمام وبوابات للفتحات بالجسور المغذية لحوض بحيرة مريوط، وتوسيع وتعميق طرد محطة المكس، وتم بمصرف "تعمير الصحارى 1" عمل ازدواج لتغطية المصرف بطول 1.2 كم بقطر 1.5م، وإزالة قنطرة المصب على مصرف تعمير الصحارى الرئيسى أسفل الطريق الصحراوى، وتعلية جسور المصرف بطول 3 كم بالبرين.

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