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الوزراء: شركة "بكتل" العالمية تؤكد حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر

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الوزراء: شركة "بكتل" العالمية تؤكد حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر الوزراء: شركة "بكتل" العالمية تؤكد حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد كل من دافيد ويلش، الرئيس الاقليمى لشركة بكتل العالمية، وزيدون جودت، المدير العام للشركة بمصر، وذلك بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
>اليوم السابع -12 -2015

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على الجهود والإجراءات التى تتخذها لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات الاقتصادية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة الحالية.
>اليوم السابع -12 -2015

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى المضى فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس التى تتيح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات العالمية، مؤكداً على أهمية المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التى مدخلاً للعديد من المنتجات والصناعات الأخرى.
>اليوم السابع -12 -2015

من جانبه، عرض دايفيد ويلش لنشاط الشركة فى ، والمشروعات التى تقوم بها خلال الفترة الحالية، وخاصة فى مجال الاعمال المدنية لمشروعات الغاز والنفط، كما أكد على حرص الشركة على زيادة مشاركتهم فى عدد من المشروعات بمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة بها.
>اليوم السابع -12 -2015

وأوضح أن لدى الشركة خبرة فى مجال توليد الكهرباء سواء بالطرق التقليدية عن طريق استخدام الوقود الأحفورى "البترول والفحم"، أو باستخدام المصادر الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى المشاورات الجارية مع وزارة الكهرباء والطاقة فى هذا الصدد.
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مصر 365

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