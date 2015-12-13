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ضبط راكب قادما من السعودية بحوزته 45 جهاز راديو عالى الدقة والجودة

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ضبط راكب قادما من السعودية بحوزته 45 جهاز راديو عالى الدقة والجودة ضبط راكب قادما من السعودية بحوزته 45 جهاز راديو عالى الدقة والجودة
نجح رجال الأمن بمطار القاهرة اليوم الأحد فى ضبط عدد من أجهزة الراديو عالية الدقة، كان قد حاول تاجر من العريش إدخالها إلى البلاد عن طريق رحلة للطيران القادمة من جدة عبر الصالة الموسمية المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين الخاصة بركاب مصر للطيران.

وكان رجال جمارك القاهرة استوقفوا سيدتين قادمتين على متن الرحلة رقم 664 القادمة من جدة وسالوهم عن حقائبهم فأجابوه بأن ما يخصهم فقط 3 حقائب والباقى يخص الشيخ سامى. وعلى الفور تم إخطار المسئولين بالبحث عن أى راكب يدعى الشيخ سامى، وبفتح الحقيبة وجد بها عدد 45 جهاز راديو ذات ماركة يابانية عالمية عالى الدقة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية المختصة بالمطار وبالكشف على الراكب تبين أنه يدعى سامى محمد جبارة أحمد من العريش بمحافظة شمال سيناء كان قادما من الأراضى بعد آداء مناسك العمرة مصطحبا معه هذا العدد من أجهزة الراديو عالى الدقة والجودة.

وقامت إحدى الجهات السيادية بمطار القاهرة بالتحفظ على عينة من الأجهزة لتحليلها والوقوف على مدى استخدامها فى أى أغراض قد تضر بأمن البلاد.

وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى لليوم السابع بأن الأجهزة عبارة عن راديوهات، وأن الراكب ومرافقيه بالبحث والتحرى عنهم تبين أنهم غير مطلوبين أمنيا، مضيفا أن أجهزة الجمارك بمطار القاهرة قد احتجزت الأجهزة لأنها تعتبر كمية تجارية لابد من دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها، موضحا أن الراكب قال أنه قد جلب هذه الكمية للاتجار ببعضها وتقديم جزء منها كهدايا لأصدقائه.

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مصر 365

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