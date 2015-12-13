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6 أطعمة لعلاج حب الشباب أهمها الفجل والقرنبيط

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6 أطعمة لعلاج حب الشباب أهمها الفجل والقرنبيط 6 أطعمة لعلاج حب الشباب أهمها الفجل والقرنبيط
حب الشباب مشكلة يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ويظهر حب الشباب على الوجه عند عمر البلوغ، ويتسبب فى ترك علامات على البشرة لفترة طويلة، وهناك العديد من العلاجات المستخدمة فى علاجه.

حب الشباب وعلاقته بالطعام والمشروبات

ولكن هل للطعام دور فى الحد والتقليل من ظهور حب الشباب أو علاجه؟

هذا ما توضحه الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، مؤكدة أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التى تحد وتعالج حب الشباب، والعكس أى أن هناك أطعمة تزيد من انتشاره.
>أطعمة ومشروبات تساعد فى علاج حب الشباب

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض الأطعمة والمشروبات التى تلعب دوراً كبيراً فى علاج حب الشباب، ومنها:

1- الفجل من أهم الخضراوات التى تساهم فى التخلص والقضاء على حب الشباب لأنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات "ب، سى"، التى تساهم بتجديد خلايا البشرة وتقويها وتحد من ظهور حب الشباب.
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>2- الشاى الأخضر له دور فعال فى القضاء على حب الشباب، لأنه يحتوى على بعض المركبات المشابهة للمضادات الحيوية المهمة التى تحد من ظهور حب الشباب.

3- الكرنب يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سى وأ" وبعض مضادات الأكسدة المهمة، والأحماض الأمينية ولذا فهو علاج جيد لتجنب الإصابة بحب الشباب.
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>4- الخيار يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "سى وأ"، والأحماض الأمنية المهمة للبشرة، والمغنسيوم ولذا فالخيار هو الحل الأمثل لمكافحة حب الشباب.

5- القرنبيط يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للبشرة كفيتامين "سى وأ" ونسبة من الزنك والمنجنيز، كما أن تناوله يخلص الجسم من السموم ويكافح الالتهابات وتورم البشرة، ويقلل من فرص إصابتك بحب الشباب.
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>6- الجزر من المعروف أنه يقوى النظر ولكنه له العديد من الفوائد الأخرى والمهمة للبشرة أهمها مكافحة ظهور حب الشباب وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين "أ".

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