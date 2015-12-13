بالصور.. باحث يصور مخه 78 ألف لقطة خلال عام ونصف ليكتشف فوائد مذهلة للقهوة

أجرى أحد الباحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية تجربة مثيرة للغاية على مخه للتعرف على الفوائد الصحية للقهوة، واختار المخ بالذات لأن أغلب عاشقى هذا المشروب يتناولونه بغرض تعزيز تركيزهم ومزاجهم العام والعديد من الوظائف المتعلقة بالمخ.

وقام الباحث الذى يدعى روسيل بولدراك بالتقاط آلاف الصور لمخه على مدار عام ونصف باستخدام أشعة الرنين المغناطيسى، حيث كان يقوم بتصوير مخه بمعدلة مرتين فى الأسبوع، كل ثلاثاء وخميس، بلغت مدة كل جلسة 10 دقائق، حيث كان يلتقط صورة كل ثانية، ليصبح إجمالى الصور التى يلتقطها خلال الجلسة الواحدة 600 صورة، أى أن إجمالى الصور بلغ 78 ألف صورة ليصبح مخ العالم الأمريكى هو الأكثر خضوعًا للبحث والتجارب على مستوى العالم.

كما خضع روسيل لتحليل دم أسبوعى كل يوم ثلاثاء، وكشفت النتائج أن تناول القهوة يساهم فى تعزيز اتصال الخلايا العصبية للمخ ببعضها البعض، وبالتالى تعزيز التفكير وتسريع انتقال المعلومات وتحسين وظائف الإدراك، وأما حال عدم تناول الإفطار والقهوة فإن ترابط الخلايا العصبية للمخ سيقل بشكل ملحوظ.

وكشفت الفحوصات عن أن تناول القهوة ساهم فى تعزيز استقرار مخ العالم الأمريكي، وثبات وظائفه الإدراكية وتحسين القدرات العقلية، وكانت النتيجة الغريبة الوحيدة هى تدهور الوظائف والعمليات الحيوية المتعلقة بالإبصار واللمس حال انخفاض مستويات الكافيين فى الدم.

كما كشفت النتائج عن أن مستوى الالتهابات فى الجسم وحالة الجهاز المناعى لها تأثير ملحوظ على حالة المخ، وتساهم فى الحد من نشاطه، وأخيرًا أشار روسيل إلى أن هذه الفحوصات أظهرت أنه يمتلك مخًا فريدًا من نوعه وأكثر ذكاءً مما كانت يعتقد.

جدير بالذكر أن فريقًا من العلماء السويسريين كشفوا منذ عدة أيام عن أنهم تمكنوا من تطوير قهوة ممتدة المفعول، بحيث يمكنك أن تتناول فنجانًا واحد منها خلال اليوم لتتمتع بفوائدها المثيرة.

وكشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن فوائد صحية مثيرة للقهوة على جميع أجهزة الجسم تقريبًا، ويوصى الخبراء بتناول 4 فناجين قهوة بحد أقصى خلال اليوم.