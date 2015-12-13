"الوزارى العربى للسياحة" يناقش المحافظة على التراث العمرانى

يعقد المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعه الدوري فى الفترة من 15-17 ديسمبر الجارى بالشارقة.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن هذه الاجتماعات ستعقد بالشارقة عاصمة السياحة العربية لعام 2015 ويشارك فيه وزراء السياحة العرب والمنظمة العربية للسياحة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

وقال آل فهيد أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة مهام واختصاصات ونظام عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية ، ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، الدراسة المعدلة لإنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بتونس، تقرير ونتائج لجنة هيئة التحكيم لجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية في مجال الكليات وجهات التدريب السياحي للمعايير التي اعدت من قبل المنظمة العربية للسياحة، تقرير ونتائج لجنة هيئة التحكيم لجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة لعاصمة السياحة العربية عام 2016 ، جائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة للجودة السياحية في مجال المطاعم المصنفة سياحياً لعام 2015 للمعايير التي اعدت من قبل المنظمة العربية للسياحة، معايير وأسس اختيار الشباب المشاركين في جولة برنامج أعرف وطنك العربي لسياحة الشباب المعدة من قبل المنظمة العربية للسياحة، المعايير والأسس (المعدلة) لاختيار عاصمة المصايف العربية المعدة من قبل المنظمة العربية للسياحة، معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي، ووكالات السياحة والسفر المعدة من قبل المنظمة العربية للسياحة ، تعدي الاحتلال الإسرائيلي على قطاع السياحة الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة، تحديد الكيانات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك بالاضافة للاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات المنظمة العربية للسياحة للعام 2015 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعامي 2016 -2017 ،والاطلاع على الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة، موعد ومكان عقد الدورة (19) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة (19) للمكتب التنفيذي، وإعتماد الإحتفالية الرئيسية بيوم السياحة العربي في عاصمة السياحة العربية وحث الدول العربية على الاحتفال في هذا اليوم الموافق 24 فبراير من كل عام.

و أوضح آل فهيد أن آخر الاحصائيات السياحية أكدت بأن السياحة والسفر من أهم القطاعات التي تساعد على التوظيف، والحد من البطالة إذ أن القطاع دعم عالميا وبشكل مباشر نحو 106 ملايين وظيفة حتى 2014، ودعم بشكل غير المباشر نحو 277 مليون شخص يستفيد من قطاع السياحة، أي وظيفة من كل 11 في العالم والدول العربية يساهم القطاع السياحي فى توفيرها بما يقارب 10 ملايين شخص، ويشكل ما نسبته 12 % من إجمالي الوظائف بالدول العربية متوقعا وصول حجم الاستثمارات للقطاع السياحي بالدول العربية إلى 323 مليار دولار بنهاية 2020 .