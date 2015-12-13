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جيرو يكتب 3 حقائق في تاريخ أرسنال بسبب أستون فيلا

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جيرو يكتب 3 حقائق في تاريخ أرسنال بسبب أستون فيلا جيرو يكتب 3 حقائق في تاريخ أرسنال بسبب أستون فيلا

كتب أوليفير جيرو مهاجم نادي أرسنال 3 أرقام باسمه في تاريخ النادي اللندني بعدما هز شباك أستون فيلا.

أرسنال يحل ضيفا على أستون فيلا في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

شوط أول انتهى بتقدم أرسنال بهدفين بفضل أوليفير جيرو وآرون رامسي.

وبهدف جيرو في مرمى أستون فيلا وصل المهاجم الفرنسي إلى الهدف رقم 50 له بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأصبح جيرو ثالث لاعب فرنسي في تاريخ أرسنال يسجل 50 هدفا بقميص الفريق بالدوري الإنجليزي. بعد الأسطورة تيري هنري وروبيرت بيريز.

رقم ثالث أخر مميز لجيرو وهو كونه ثالث أسرع لاعب في أرسنال يصل إلى الهدف رقم 50.

جيرو 50 هدف من 113 في المركز الثالث خلف آيان رايت بـ87 مباراة وتيري هنري بـ83 مباراة.

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