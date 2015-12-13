أمين مجلس النواب: 279 نائبا ينتهون من إجراءات استخراج كارنيه العضوية

قال المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، إن لجنة استقبال الأعضاء انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج كارنيه العضوية لـ279 على مدار الأيام التى حددتها الأمانة، من أصل 282 نائبا فائزا فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف - أن من بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم، 57 نائب من الفائزين على القوائم جميعهم من قائمة حب مصر، و222 نائب فردى، من بينهم 168 مستقلا، و111 حزبيا، 4 من حزب المحافظين، و1 للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، و24 من المصريين الأحرار، و19 من حزب الوفد الجديد، و10 من حزب حماة الوطن، و26 من مستقبل وطن، و5من حزب المؤتمر، 3 من الإصلاح والتنمية، 2من مصر بلدى، و3 من الحركة الوطنية المصرية، و2 من الشعب الجمهورية، و2 من حزب الحرية، و2 مصر الحديثة، و3 للنور، و3 السلام الديمقراطي، وواحد عن التجمع، وواحد عن حراس الثورة.

وسجلت40 سيدة بيانات عضويتهن، و68 من الشباب، و59 من أعضاء المجالس النيابية السابقة بواقع (51لمجلس الشعب، و8 لمجلس الشورى)، و4من المصريين المقيمين بالخارج، و4 من ذوى الاحتياجات الخاصة فيما لم يحضر أحد من مزودجى الجنسية. وجاءت لجنة الشباب، فى اللجان الأكثر إقبالا بواقع 170 نائبا، والأقل إقبالاً لجنة القوى العاملة بواقع 16 نائبا.