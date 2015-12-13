أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين مجلس النواب: 279 نائبا ينتهون من إجراءات استخراج كارنيه العضوية

Google+ Print
أمين مجلس النواب: 279 نائبا ينتهون من إجراءات استخراج كارنيه العضوية أمين مجلس النواب: 279 نائبا ينتهون من إجراءات استخراج كارنيه العضوية
قال المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، إن لجنة استقبال الأعضاء انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج كارنيه العضوية لـ279 على مدار الأيام التى حددتها الأمانة، من أصل 282 نائبا فائزا فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف - أن من بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم، 57 نائب من الفائزين على القوائم جميعهم من قائمة حب ، و222 نائب فردى، من بينهم 168 مستقلا، و111 حزبيا، 4 من حزب المحافظين، و1 للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، و24 من المصريين الأحرار، و19 من حزب الوفد الجديد، و10 من حزب حماة الوطن، و26 من مستقبل وطن، و5من حزب المؤتمر، 3 من الإصلاح والتنمية، 2من مصر بلدى، و3 من الحركة الوطنية المصرية، و2 من الشعب الجمهورية، و2 من حزب الحرية، و2 مصر الحديثة، و3 للنور، و3 السلام الديمقراطي، وواحد عن التجمع، وواحد عن حراس الثورة.

وسجلت40 سيدة بيانات عضويتهن، و68 من الشباب، و59 من أعضاء المجالس النيابية السابقة بواقع (51لمجلس الشعب، و8 لمجلس الشورى)، و4من المصريين المقيمين بالخارج، و4 من ذوى الاحتياجات الخاصة فيما لم يحضر أحد من مزودجى الجنسية. وجاءت لجنة الشباب، فى اللجان الأكثر إقبالا بواقع 170 نائبا، والأقل إقبالاً لجنة القوى العاملة بواقع 16 نائبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"