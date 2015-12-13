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ساويرس يبدى إعجابه بالجملة الأشهر فى بريطانيا عن أحد المجرمين"أنت لست مسلم"

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ساويرس يبدى إعجابه بالجملة الأشهر فى بريطانيا عن أحد المجرمين"أنت لست مسلم" ساويرس يبدى إعجابه بالجملة الأشهر فى بريطانيا عن أحد المجرمين"أنت لست مسلم"
أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس إعجابه بالجملة الأشهر فى بريطانيا فى الآونة الأخيرة، وهى جملة "أنت لست مسلم"، التى قالها أحد المارة بمترو لندن لمجرم قام بطعن أحد المواطنين وتم اكتشاف ديانته الإسلامية، إلا أن المواطن المار صرخ فى المجرم وقال له "You ain't no Muslim" فى إشارة إلى عدم اتفاق رسالة الإسلام مع هذه الأفعال الإجرامية.

وقال ساويرس، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم، الأحد: "أفضل حكمة سمعتها مؤخراً كانت من المار فى مترو لندن.." يا رجل أنت لست مسلم"، فيما تسائل بعض متابعى ساويرس عن مغزى التغريدة التى حملت معنى مغاير لحقيقتها لمن يقرأها دون معرفة قصة الرجل البريطانى.


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