​ضبط 45 جهاز راديو عالي الدقة مع راكب قادم من السعودية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، عددًا من أجهزة الراديو عالية الدقة والجودة حاول تاجر من العريش إدخالها إلى البلاد فور وصوله على رحلة مصر للطيران القادمة من جدة أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها.

وصرحت مصادر أمنية أن رجال الجمارك اشتبهوا في سيدتين قادمتين على الرحلة رقم 664 وبالسؤال عن حقائبهما أكدتا أن ما يخصهما 3 حقائب، والباقى يخص أحد الركاب وبفتح الحقيبة الخاصة به وجد بها 45 جهازا راديو ذات ماركة يابانية عالمية عالية الدقة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية المختصة بالمطار وبالكشف على الراكب تبين أنه تاجر من العريش بمحافظة شمال سيناء كان قادمًا من الأراضي المقدسة بعد آداء مناسك العمرة مصطحبا معه هذا العدد من أجهزة الراديو، وقامت إحدى الجهات السيادية بمطار القاهرة بالتحفظ على عينة من الأجهزة لتحليلها والوقوف على مدى استخدامها في أي أغراض قد تضر بأمن البلاد.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى أن الراكب غير مطلوب أمنيا مضيفًا أن ضباط الجمارك بالمطار احتجزت الأجهزة لأنها تعتبر كمية تجارية لابد من دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها، موضحًا أن الراكب قال إنه قد جلب الكمية للاتجار ببعضها وتقديم جزء منها كهدايا لأصدقائه.