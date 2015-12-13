محلل اقتصادي : الأسواق الخليجية لم تعد قادرة على تحمل انحدار أسعار النفط

قال عدنان الدليمي، المحلل الاقتصادي الكويتي، إن هناك انحدار سريع وحاد في أسعار النفط، وأن الأسواق لم تعد قادرة على تحمل هذا الانخفاض، لافتًا إلى أن كبار المستثمرين في الخليج سحبوا أموالهم من الأصول البترولية ذات المخاطر ليضعوها في أصول آمنة.

وأوضح الدليمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، إن هناك عدة أسباب وراء التراجع الحاد الذي شهدته البورصة في دول الخليج، أبرزها التباطؤ الاقتصادي في الصين والركود باليابان والمشاكل الاقتصادية بأوروبا، بالإضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

وأضاف الدليمي، أن كافة المؤشرات تدل على أن أسعار النفط عالميًا ستستمر في التراجع لمستويات أكبر مما تشهده الأسواق حاليًا، وهو ما سيكون له تأثيرًا كبيرًا على خطوات التنمية والانفاق في دول الخليج، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة وواضحة بدول الخليج لأساسيات الإنفاق والموارد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتلك البلدان لمواكبة المرحلة.