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فلسطينية تحاول طعن إسرائيليين قبل شل حركتها

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فلسطينية تحاول طعن إسرائيليين قبل شل حركتها فلسطينية تحاول طعن إسرائيليين قبل شل حركتها

>أعلنت الشرطة والجيش الاسرائيليان أن فلسطينية حاولت طعن اسرائيليين قرب مستوطنة كريات اربع فى الخليل بالضفة الغربية قبل أن يتم اطلاق النار عليها وشل حركتها.

وقال شهود عيان فلسطينيون أن هناك فلسطينية ملقاة على الارض فيما اغلق الجيش المنطقة.

وقالت متحدثة باسم مستشفى هداسا عين كارم "ان سيارة اسعاف تقوم بنقل الفلسطينية وهى فى الطريق إلينا، ولا نعرف شيئا عن وضعها الصحي".

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "ان الفتاة التى اصيبت تدعى لمى البكرى (16عاما) وهى تلميذة مدرسة وتقطن نفس الحى الذى اطلق عليها النار فيه".

ومنذ الاول من اكتوبر، قتل 116 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 17 اسرائيليا اضافة إلى اميركى واريترى، وفق حصيلة اعدتها أ ف ب.
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