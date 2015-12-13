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مساعد وزير الخزانة الأمريكى يبحث مع مصر تفكيك شبكات تمويل الإرهاب

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مساعد وزير الخزانة الأمريكى يبحث مع مصر تفكيك شبكات تمويل الإرهاب مساعد وزير الخزانة الأمريكى يبحث مع مصر تفكيك شبكات تمويل الإرهاب
قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة إن مساعد وزير الخزانة الأمريكى دانييل جلاسر، التقى عددا من كبار المسئولين فى القاهرة اليوم، الأحد، حيث ناقش معهم تعزيز التعاون المصرى الأمريكى لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادره.

وفى تصريح له حول هذه الزيارة، قال جلاسر: "تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين مثل لاتخاذ خطوات جادة نحو عزل داعش عن النظام المالى الدولى، ومنع هذا التنظيم الإرهابى الوحشى من استخدام ثرواته، لقد جئت إلى القاهرة للمساعدة فى دعم قوتها فى مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك خصوصاً فى مواجهة المجموعات التابعة لداعش فى شمال إفريقيا".
>وأضاف مساعد الوزير جلاسر، بحسب البيان: "ناقشنا التعاون المستقبلى ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر لنتمكن معاً من القضاء على داعش."

وناقش جلاسر مع كبار المسئولين المصريين فى وزارتى الخارجية والداخلية ومسئولى البنك المركزى المصرى استراتيجيات مشتركة للحد من وصول تنظيم داعش إلى النظام المالى الدولى، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين مصر والولايات المتحدة لمنع التنظيم من الحصول على التمويل.

وبصفته مساعد الوزير لشئون تمويل الإرهاب يتولى جلاسر إدارة مكتب استخبارات التمويل والإرهاب، ويتولى مسئولية المعاونة فى صياغة وتنسيق سياسات واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بوزارة الخزانة الأمريكية.

ويتولى مكتب استخبارات التمويل والإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية مهام إدارة المعلومات وتنفيذ المهمات بهدف حماية النظام المالى من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة، والأشخاص والكيانات التى تسعى لدعم الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل، وغسيل الأموال، وكبار تجار المخدرات، وغيرها من الأنشطة المهددة للأمن الوطنى.

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