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السعودية تفرض 87 ريالا لكل مسافر على الرحلات الدولية بمطاراتها يناير المقبل

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السعودية تفرض 87 ريالا لكل مسافر على الرحلات الدولية بمطاراتها يناير المقبل السعودية تفرض 87 ريالا لكل مسافر على الرحلات الدولية بمطاراتها يناير المقبل
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، تحصيل مبلغ " 87 " ريالا سعوديا من كل مسافر " قادم أو مغادر " على الرحلات الدولية بمطارات المملكة، كأجور استخدام مرافق المطار " ABC"، على أن تلتزم جميع الناقلات الجوية بتحصيل هذه الأجور من المسافرين اعتبارا من يناير المقبل.

وأكد الطيران المدنى السعودى فى القرار الذى حصل " اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بالنسبة للركاب المواصلين " ترانزيت " لن يتم تحصيل أجور استخدام مرافق المطار " ABC" فى حال مكوث المسافر المواصل داخل الطائرة دون استخدام مرافق المطار، وأشار إلى تحصيل قيمة أجور استخدام المرافق باعتبار محطة الوصول النهائية للراكب ، ويعتبر تغيير الطائرة ونزول المسافرين منها فى مطار ما "محطة وصول" وعليه يتم حساب القيمة .

وأضاف القرار أن تسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقا للتعليمات الموضحة بالفاتورة التى تصدرها المطارات بشكل دورى.

ومن جانبه قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " إن القرار لن يؤثر على برامج العمرة أو الحج ، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة من قبل الطيران المدنى السعودى كانت 50 ريالا ، وأصبحت الآن 87 ريالا ، واصفا تلك الزيادة بـ الطفيفة.


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مصر 365

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