القنصلية السعودية بالإسكندرية تصدر 9 آلاف تأشيرة عمرة

أكد باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إصدار القنصلية السعودية بالإسكندرية 9 آلاف تأشيرة عمرة، اليوم الأحد، من إجمالى 20 ألف تأشيرة وفقا لمواعيد سفرهم.

وقال باسل السيسى، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن القنصلية ستعالج الجوازات المتراكمة خلال الفترة الماضية فى أسرع وقت ممكن، مع تجنب إصدار التأشيرات فى توقيتات لا تتناسب مع تاريخ سفرها.

وأضاف، أنه تمت مخاطبة جميع شركات الطيران، للوقوف بجانب الشركات المتضررة للوصول إلى حلول تتضمن عدم تحميل الشركات السياحية أعباء مالية إضافية فى حال أى تعديلات لمواعيد سفر معتمريها.

يذكر أن تأخير إصدار التأشيرات من القنصلية السعودية بالإسكندرية، أدت إلى تكدس ما يقرب من 20 ألف تأشيرة كان من المفترض إصدارها فى التوقيتات المحددة لها.