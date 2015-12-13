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بالصور.. السيسى يؤكد للبطريرك المارونى حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

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بالصور.. السيسى يؤكد للبطريرك المارونى حرص مصر على أمن واستقرار لبنان بالصور.. السيسى يؤكد للبطريرك المارونى حرص مصر على أمن واستقرار لبنان
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حِرْص واهتمامها بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه فى مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم البطريرك اللبنانى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، بحضور السفير اللبنانى بالقاهرة خالد زيادة، والمطران جورج شيحان، مطران الموارنة فى مصر والسودان.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن البطريرك أشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، مثنيًا على ما تتمتع به الجالية اللبنانية من ترحيب ومودة من قِبَل الشعب المصرى، إذ يقيم الموارنة فى مصر منذ عقود طويلة.

وأشاد البطريك المارونى بالتقدم الذى تحرزه مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وأعرب عن خالص تمنياته لمصر بكل التوفيق والتقدم والازدهار، مشيدًا بحرص قيادتها السياسية على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رَحَّبَ بالبطريرك المارونى فى وطنه الثانى مصر، كما وجه الرئيس التهنئة للبطريرك الراعى على افتتاح الكنيسة المارونية بمصر الجديدة، بعد إتمام أعمال تجديدها.

وشَدَّدَ الرئيس على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطنى اللازم لاختيار رئيس للجمهورية، بما يصب فى صالح الشعب اللبنانى، ويساهم فى مضى البلاد قدمًا على طريق التقدم والاستقرار.

وأشار الرئيس إلى أهمية استثمار التعدد الدينى فى لبنان كأحد مصادر ثراء المجتمع اللبنانى وتنوعه الثقافى والحضارى، مشدّدًا على ضرورة التنبه لأى محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار لبنان، لاسيما فى ظل الظروف الإقليمية غير المواتية التى تشهدها العديد من دول المنطقة.

وأعرب الرئيس عن ثقته فى وعى وقدرة الشعب اللبنانى على صون لبنان ووحدته، مشيرًا إلى النماذج المشرفة والناجحة التى يمثلها أبناء الجاليات اللبنانية فى كافة دول العالم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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