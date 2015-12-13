إسماعيل يوسف: باكيتا اندمج سريعا مع الزمالك.. وأتوقع له النجاح

أعرب شابي هرنانديز النجم الإسباني في صفوف السد القطري عن سعادته بتعاقد ناديه مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

ورحل فيريرا عن الزمالك بشكل مفاجئ بسبب خلافاته مع إدارة البيت الأبيض، وانتقل لتدريب السد الذي يضم أسطورة برشلونة.

وقاد فيريرا السد للفوز على الريان متصدر الدوري القطري 2-1، بعدما خسر مباراته الأولى من السيلية بنفس النتيجة.

ويلعب السد غدا الاثنين مع الجيش في كلاسيكو الدوري القطري.

وقال شابي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فيريرا مدرب كبير وله اسمه عالميا، وجميع اللاعبين سعداء بالتدرب تحت قيادته".

وأوضح "انسجمنا سريعا مع فيريرا فيما يخص طريقة اللعب، ونسعى لتنفيذ كل تعليماته بطريقه احترافية في التحركات ومراقبة نقاط قوة المنافسين".

وأكمل "فيريرا لديه من الكفاءة والقدرة والخبرة على قيادة السد للمزيد من الانتصارات".