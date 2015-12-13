تعرف على أنواع الصداع أهمها العنقودى والناتج عن المسكنات والتوتر

الشعور بالتوتر يسبب الإصابة بالصداع:

الصداع من الأعراض المؤلمة للكثيرين، وهو أحد الأمراض والأعراض الأكثر شيوعًا، وتتعدد أنواع الصداع وآلامه على حسب النوع، لذا فمن المهم معرفة نوع الصداع الذى تصاب به للتعامل به بشكل صحيح.>ووفقًا للموقع الإلكترونى webmd الأمريكى فإن هناك 4 أنواع من الصداع لا يعلمها الكثيرون ولا يتم التعامل معها بشكل صحيح، حيث وجد أنه من الممكن التعرض للصداع نتيجة لبعض العوامل.

وأشار التقرير إلى أن النوع الأول من أنواع الصداع يكون ناتجًا عن التوتر، وهذا يعد الأكثر شيوعًا بين الأشخاص، وتظهر أعراضه على شكل ألم مستمر وضغط حول الرأس، ويتركز الألم بشكل خاص فى مؤخرة الرأس والرقبة، ويعتقد الخبراء أن هذا الألم ينتج عن تغيرات فى المواد الكيميائية بالدماغ بسبب التوتر.

الصداع العنقودى يصيب الرجال أكثر من النساء:

>حسب التقرير فإن النوع الثانى من الصداع، هو الصداع العنقودى الذى يصيب الرجال أكثر من النساء وتظهر أعراضه على شكل احتقان أو سيلان بالأنف وألم بجانب واحد من الرأس وغالبًا ما يشعر المصاب بضيق فى الصدر وعدم الراحة، وقد يكون هناك عنصر وراثى وراء الإصابة بالصداع العنقودى.

أما بالنسبة للنوع الثالث من الصداع، فيكون ناتجًا عن التهابات الجيوب الأنفية الجيوب والتى تكون، فى كثير من الأحيان بسبب العدوى المسببة للألم، وأنها عادة تأتى مع الحمى ويمكن تشخيصها عن طريق الأعراض.

الإفراط فى المسكنات يسبب الصداع:

>وحسبما جاء فى التقرير فإن الإفراط فى استخدام المسكنات ينتج عنه الإصابة بالصداع، لأن تناول الكثير من الأدوية يحدث تغيرًا بالدماغ وعند التعود عليها والتوقف عنها ينتج عنها أعراض انسحابية كالصداع.