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تأجيل محاكمة 16 متهماً في «أحداث ميدان الشهداء» لـ17 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة 16 متهماً في «أحداث ميدان الشهداء» لـ17 يناير المقبل تأجيل محاكمة 16 متهماً في «أحداث ميدان الشهداء» لـ17 يناير المقبل

 أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيين رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوين السابقين بمجلس الشعب المنحل لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، لجلسة 17 يناير المقبل للاطلاع علي أوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين أحمد هارون وشيرين فوز الدين وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة إتهامات من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام ، فضلًا عن الإنضمام إلى جماعة إرهابية.

 

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