أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمن الأفغاني يسعى لمنع «طالبان» من السيطرة على إقليم هلمند

Google+ Print
الأمن الأفغاني يسعى لمنع «طالبان» من السيطرة على إقليم هلمند الأمن الأفغاني يسعى لمنع «طالبان» من السيطرة على إقليم هلمند

أرشيفية

تبذل القوات الأفغانية ما في وسعها للاحتفاظ بوسط منطقة مارجه في إقليم هلمند الجنوبي المضطرب التي عزلها مقاتلو طالبان في إطار حملة مستمرة منذ أشهر سيطروا خلالها على ثلاث مناطق وهددوا عاصمة الإقليم.

وبحسب رويترز قال قائد شرطة هلمند عبد الرحمن سارجانج يوم الأحد إن قوات الأمن تسيطر على مجمع حاكم الإقليم ومقرات الشرطة والجيش لكن المناطق المحيطة كلها في أيدي المتشددين.

وقال “الشرطة والجيش الأفغانيان موجودان في وسط منطقة مارجه أما الباقي فتحت سيطرة طالبان.”

ولطالما كان هلمند وهو مركز مهم لزراعة الأفيون أحد معاقل حركة طالبان وزادت الحركة الضغوط على قوات الأمن منذ انسحاب القوات الأجنبية من القتال العام الماضي.

وسلطت هجمات كبيرة لطالبان في قندهار والعاصمة كابول الأسبوع الماضي الضوء على قدرة الحركة على ضرب أهداف مهمة وزادت الضغط على حكومة الرئيس أشرف عبد الغني. لكن تقدم الحركة المضطرد في هلمند يمثل خطرا أكبر على المدعومة من الولايات المتحدة.

وفي حملة أعادت إلى الأذهان حشد طالبان لهجوم في سبتمبر أيلول على مدينة قندوز الشمالية وهو أكبر نجاح لها في الحرب المستمرة منذ 15 عاما سيطرت طالبان على عدد من المناطق حول لشكركاه عاصمة هلمند.

وخلال الأسابيع الأخيرة سيطر المتشددون على قلعة موسى ونوزاد في شمال الإقليم بالإضافة إلى خانشين وهي مركز مهم لتهريب المخدرات إلى الجنوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك