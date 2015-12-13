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صور| انطلاق فعاليات ندوة «قناة السويس وآفاق التنمية» بجامعة أسيوط

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صور| انطلاق فعاليات ندوة «قناة السويس وآفاق التنمية» بجامعة أسيوط صور| انطلاق فعاليات ندوة «قناة السويس وآفاق التنمية» بجامعة أسيوط

ندوة ” قناة السويس وافاق التنمية “

 

انطلقت اليوم بجامعة أسيوط فعاليات الندوة العلمية “قناة السويس وآفاق التنمية”، والتي تنظمها كلية الآداب على مدار يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور يوسف جاد الرب عميد الكلية بمشاركة العديد من أساتذة الجغرافيا والتاريخ بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور سيد قاسم رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الأداب بجامعة أسيوط إلى أن جلسات الندوة في اليوم الأول شملت عرض موقع وقناة السويس بين التراجع والأحياء والانطلاق للدكتور فتحي محمد مصيلحي عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة المنوفية، ثم عرض للترابط الجغرافي بين ضفتي قناة السويس للدكتور سيد قاسم منوهًا إلى أن الجلسة الثانية شملت عرض لبعض التجارب العربية والعالمية في تنمية المناطق الحرة “دراسة حالة لمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد” للدكتور محمد البدري رئيس قسم الجغرافيا بآداب المنيا، ثم عرض لمستقبل التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس للدكتور أحمد عبد القوي بكلية الآداب جامعة أسيوط، تلاه تحليل الخريطة المدركة لمناطق التنمية في مصر مع التطبيق على قناة السويس ونقاط الضعف في الخريطة المدركة التي تاجه المنطقة الحرة للدكتور اسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا بآداب المنوفية.

وتم خلال الجلسات الإجابة على تساؤلات الطلاب والباحثين المشاركين في الندوة.

واختتمت جلسات اليوم الأول بمناقشة التنمية البشرية في محافظة بورسعيد للدكتور المتولي السعيد أستاذ الجغرافيا البشرية بآداب أسيوط.

 

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