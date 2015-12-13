المرصد السوري : مقتل 28 شخصا في غارات على منطقة مدارس بدمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية وصاروخية على منطقة مدارس ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في العاصمة دمشق أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل يوم الأحد بينهم طفلان ومدير مدرسة.

وأضاف المرصد أن طائرات حربية مجهولة قصفت بلدة دوما الواقعة على بعد 15 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة وأن صواريخ أرض – أرض أطلقها الجيش السوري أصابت المناطق المحيطة أيضًا ومن بينها الغوطة الشرقية.

وتعرضت هذه المناطق لقصف عنيف في الشهور القليلة الماضية. وقال الجيش السوري إن ضرباته تستهدف مقاتلي المعارضة الذين يهاجمون المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب رويترز قال المرصد إن 40 قذيفة مورتر على الأقل أطلقها مقاتلو المعارضة في الضواحي الشرقية أصابت دمشق يوم الأحد فقتلت طفلًا على الأقل وأصابت آخرين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 30 على الأقل في هجمات بالمورتر استهدفت أحياء سكنية في دمشق. وأضافت نقلا عن مراسلها بالمنطقة أن معظم الضحايا من تلاميذ المدارس.