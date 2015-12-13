المدعى بالحق المدنى يطالب بأقصى عقوبة لرجل أعمال فلسطينى متهم بالنصب

تقدم المدعى بالحق المدنى لضحايا رجل الأعمال الفلسطينى سامى القرينى، بحافظة مستندات تؤكد ارتكاب المتهم لعملية النصب والاستيلاء على أموال موكليه، مؤكدا أن المتهم اعترف على نفسه فى محاضر التحقيقات، مشيرا إلى أن هذه القضية ما كانت لتحدث لولا فساد وترهل الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف خلال مرافعته، أن المتهم أقر بأنه باع للضحايا الشقق السكنية وقت أن كان المشروع متوقفا تحت مسمى أنه ثمرة التعاون بين مصر والإمارات.

وأشار المدعى بالحق المدنى، أن المشروع منذ عام 93، حيث تغير اسمه عدة مرات من قرية الكنارية إلى سيدى عبد الرحمن ثم إلى الإسبانية والإمارات هايتس، دون تسليم أى حاجز وحدة حتى تاريخه.