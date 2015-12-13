أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المدعى بالحق المدنى يطالب بأقصى عقوبة لرجل أعمال فلسطينى متهم بالنصب

Google+ Print
المدعى بالحق المدنى يطالب بأقصى عقوبة لرجل أعمال فلسطينى متهم بالنصب المدعى بالحق المدنى يطالب بأقصى عقوبة لرجل أعمال فلسطينى متهم بالنصب
تقدم المدعى بالحق المدنى لضحايا رجل الأعمال الفلسطينى سامى القرينى، بحافظة مستندات تؤكد ارتكاب المتهم لعملية النصب والاستيلاء على أموال موكليه، مؤكدا أن المتهم اعترف على نفسه فى محاضر التحقيقات، مشيرا إلى أن هذه القضية ما كانت لتحدث لولا فساد وترهل الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف خلال مرافعته، أن المتهم أقر بأنه باع للضحايا الشقق السكنية وقت أن كان المشروع متوقفا تحت مسمى أنه ثمرة التعاون بين والإمارات.

وأشار المدعى بالحق المدنى، أن المشروع منذ عام 93، حيث تغير اسمه عدة مرات من قرية الكنارية إلى سيدى عبد الرحمن ثم إلى الإسبانية والإمارات هايتس، دون تسليم أى حاجز وحدة حتى تاريخه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"