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وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: لبن البقرة المبروكة لا يصلح للاستهلاك الآدمى

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وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: لبن البقرة المبروكة لا يصلح للاستهلاك الآدمى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: لبن البقرة المبروكة لا يصلح للاستهلاك الآدمى
أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على عدم صلاحية لبن البقرة الغريبة التى ظهرت بمركز الرحمانية للاستخدام الآدمى، مضيفا أنه تم أخذ عينة من هذا اللبن، الذى يزعم أصحابه قدرته على شفاء الأمراض وتم تحليله فى المعامل المركزية، وأظهرت نتائج تلك التحاليل عدم صلاحية اللبن للتناول لوجود رواسب سوداء به.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إرسال فريق من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة اليوم، الأحد، لأخذ عينات من هذا اللبن لتحليله مرة أخرى، وكذلك أخذ عينة من دم هذه البقرة المزعومة لتحليل الهرمونات به، وذلك للوقوف على حقيقة هذا الأمر بشكل قاطع.

وشدد عثمان على ضرورة مواجهة تلك الظواهر الغريبة المروجة للخرافة التى تسيئ إلى كافة المصريين.

وكانت قرية كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة شهدت حالة من الجدل إثر ظهور بقرة يدعى أصحابها بأنها مباركة ويساهم لبنها فى علاج الكثير من الأمراض المزمنة على رأسهم أمراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية.

وتوافد المئات من الأهالى على منزل صاحب البقرة المزعومة للحصول على كميات ضئيلة من اللبن يوميا، وسط حالة من التزاحم الشديد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>صاحب البقرة المبروكة للإبراشى:لست دجالا والأهالى هددونى لمنعى الحليب عنهم


>وكيل صحة البحيرة: البقرة المبروكة خرافة وإدرار اللبن "أمر طبيعى"

بالفيديو والصور..حقيقة البقرة المبروكة المعالجة للأمراض المزمنة بالبحيرة.. البقرة تنتج 3 كيلو يوميا رغم صغر سنها.. المريض يحصل على اللبن فى سرنجة.. وتوافد أهالى القرى المجاورة للحصول على اللبن الشافى


>أهالى قرية كفر سعد يزعمون ظهور بقرة تشفى من الأمراض المزمنة
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مصر 365

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