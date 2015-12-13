"اليوم السابع" تقاضى "النور" وموقعها الإلكترونى بعد حملة تصفية الحسابات

قررت صحيفة "اليوم السابع" تحريك دعوى قضائية ضد الموقع الإليكترونى الذى يديره حزب النور، وأتباعه السلفيين، بعد تبنيه حملة تشويه ضد "اليوم السابع"، عمادها تصفية حسابات رخيصة بعدما تعرت مواقفه السياسية.

وكان حزب النور وأتباعه تبنوا حملة تشويه رخيصة، خلال الساعات القليلة الماضية، على الموقع الاليكترونى التابع له، ولجانه على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، انتقاما من "اليوم السابع" الذى نشر حقائق موثقة عن ألاعيب حزب النور السياسية وتبنيه خطاباً طائفياً.

وأكد المستشار أنور الرفاعى رئيس الشئون القانونية بمؤسسة اليوم السابع أنه سيتقدم ببلاغ ضد حملة التشويه الممنهجة التى يقودها حزب النور بهدف تصفية الحسابات بعد فشله فى الانتخابات البرلمانية، وتصاعد سخط الشارع من تصرفات وأداء وخطاب قيادته وأعضائه.

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