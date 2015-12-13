بالصور.. ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقات النشاط الفنى بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقات النشاط الفنى بالجامعة التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وتشمل (أستاند آب كوميدى، والمراسل التليفزيونى، والأفلام القصيرة) بمشاركة 26 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وجاءت نتائج المسابقة بالنسبة للطلاب الفائزين فى "مسابقة مراسل تلفزيونى": شاهندا أحمد عبد الستار، وإسراء عبد الحميد السطوحى، ومنى ممدوح.

وبالنسبة للطلاب الفائزين فى "الاستاند آب كوميدى": فاطمة محمد أشرف، وإبراهيم عبد العزيز، ومحمد ممدوح، وأحمد أبو حليمة فى مسابقة "القصة القصيرة".

وأعلنت الجامعة نتائج المسابقة بالنسبة للفائزين فى مسابقة النشاط الثقافى والفنى بالجامعة بإجمالى 75 طالبًا وطالبة فردى 12 بالنسبة للعزف وجاءت كالتالى:

>المركز الأول بكلية التربية النوعية الفرقة الثانية: أمنية صبرى مرسى نصار، المركز الثانى بكلية الهندسة الفرقة الثانية: أسامة عبد الحميد محمود، المركز الثالث بكلية الهندسة الفرقة الثالثة: أسامة فايز عبد الحليم، دوائر التميز: محمد كمال سيد أحمد كلية العلوم، ومصطفى هانى المصرى كلية التربية.

وفردى 59 بالنسبة للغناء: المركز الأول بكلية الآداب الفرقة الأولى: أحمد محمد إبراهيم، المركز الثانى بكلية الآداب الفرقة الثانية: سارة عادل أبو طالب، المركز الثالث بكلية التربية الرياضية الفرقة الرابعة: منى حمزة عبد الفتاح، ودوائر التميز: أحمد محمد رفعت كلية الآداب الفرقة الثالثة، وعمر أبو حشيش كلية العلاج الطبيعى الفرقة الثانية، وأحمد جابر ريحان كلية التجارة الفرقة الثالثة.



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