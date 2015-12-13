روتين Adele لبشرة نقية وصافية

للحصول على بشرة نقية وصافية، قد تشعرين في بعض الأحيان بأنك لا تحتاجين سوى إلى منظف بشرة عميق، مع مرطب ملائم لنوعية بشرتك. ولكن ما هو رأي النجمة Adele بهذا الأمر؟!

تقولAdele : "إن الأجواء المناخية في الأعوام الستة الماضية أصبحت شديدة البرودة والجفاف في الشتاء، وشديدة الحرارة والرطوبة في أيام الصيف، وهو ما انعكس سلباً على البشرة، وجعل من خطوات الحفاظ عليها نقية وصافية أمراً ليس بالسهل".

وبخصوص روتينها اليومي الخاصّ بالعناية بالبشرة، تقول Adele : "ألتزم بالقيام ببعض الخطوات بشكل يومي، حتى أحمي بشرتي من العوامل الجوية، وكلّ ما يمكنه أن يؤذيها. وهذه الخطوات تتمثل في ما يلي:

• تنظيف البشرة

وزّعي الكريم المنظّف على الوجه، ودلّكيه قليلاً، لتتأكدي من إزالة جميع الترسبات من على سطح البشرة. وفي النهاية، قومي بمسح بشرتك بالكامل بقطنة جافّة ونظيفة.

• تلطيف البشرة

بلّلي كرة قطنية صغيرة بسائل التونيك، ثمّ امسحي وجهك بها بنعومة فائقة؛ فسائل التونيك يُعتبر مكمّلاً للكريم المنظّف، ويساعد في تنشيط البشرة وإنعاشها، ويخلّصها من أيّ أثر دهني يتركه الكريم المنظف.

• تقشير البشرة

وزّعي مستحضر التقشير الخاصّ بك على البشرة بالتساوي، ثمّ ابدئي بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدّة لا تتعدّى الدقيقتين، من دون أن تركّزي على منطقة واحدة طويلاً.

• تفتيح المسامات

لعمل حمام بخار في البيت، ضعي قدراً فيها كمية معتدلة من الماء، مع إضافة القليل من زهرة البابونج، لأنها تساعد في تنقية الطبقات الداخلية من البشرة. وعند وصولها إلى درجة الغليان، ضعيها جانباً، وقرّبي وجهك من البخار المتصاعد لمدّة عشر دقائق، بشرط ألا تتجاوز مسافة القرب الـ 20 سنتمتراً، حتى لا تتسبّبي بحدوث حروق طفيفة للبشرة. وبعد تفتيح المسام، يمكنك تدليل بشرتك بأيّ قناع مرطّب أو مغذٍ لها، فأمامك العديد من الخيارات، كالفراولة أو العسل أو الزبادي وغيرها.

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