بالصور: ديانا كرزون من دون مكياج وبوجه مشوّه

تعتمد ديانا كرزون أساليب جديدة في تطبيق المكياج. وتدرك تماماً كيفية تسليط الضوء على جمالها العربي بالمكياج القوي. كما تحاول أن تتبع الأساليب الطبيعية في اتجاهات المكياج. إضافة إلى كل هذه الصيحات، ديانا كرزون تطل مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي من دون مكياج.

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نشرت ديانا كرزون على انستقرام صورها عند الاستيقاظ من النوم من دون مكياج، لتصبّح جمهورها بطريقة عفوية، تجعلها تتقرّب منهم أكثر. إضافة إلى الصور في الطائرة ومساء بشكل سيلفي عفوي، ومن دون مكياج. هذا الاتجاه الجديد تعتمده النجمات كدليل ثقة بالنفس وبجمالهن الطبيعي .

لكن ديانا كرزون لم تظهر فقط من دون مكياج، انما استخدمته لتشويه جمالها، وكأنها تعرّضت الى الضرب، بهدف دعم حملة التوعية ضد العنف.



ديانا كرزون جريئة، وتعرف كيف تسلط الضوء على صفاتها المميزة، حتى بدون مكياج.

وأنت هل أحببت صور ديانا كرزون من دون مكياج؟

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