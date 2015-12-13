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4 خطوات لأحمر شفاه يدوم طويلاً

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الخميس 10-12-2015 19:19

لأحمر شفاه يدوم طويلاً هناك العديد من الأسرار التي يجب أن تأخذيها بعين الاعتبار، فنوع أحمر الشفاه وحده لا يكفي للحصول على لون دائم الثبات، وكذلك فإن تقنيات تثبيت اللون ليست كافية دون الحصول على أحمر شفاه جيد.


ولكن السر يكمن في المزج بين هذه العناصر جميعها في هذه الخطوات:


• بداية اختاري نوعية جيدة من أحمر الشفاه مع شراء محدد شفاه بنفس اللون.
• ضعي طبقة من محدد الشفاه على شفاهك بأكملها.
• ابدئي بوضع طبقة من أحمر الشفاه بواسطة فرشاة نظيفة لتوزيع اللون بشكل أفضل.
• وإذا كنت من عاشقات الشفاه الممتلئة، قومي بوضع طبقة من ملمع الشفاه الشفاف، ثم اتبعيها بطبقة ثانية من أحمر الشفاه.

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سيدتي