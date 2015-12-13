مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لضبط المتهمين بذبح حمارين فى بيلا

يكثف رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفرالشيخ، جهودهم لضبط المتهمين بذبح حمارين واستخراج أحشائهما وإلقاء أشلائهما فى مصرف أبو عجاج .

وانتقل الرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث بيلا ومعاوناه النقيبان أحمد قطاطو وعمر غريب إلى مكان الواقعة، وتبين لهم وجود آثار دماء على الأرض لحمارين تم ذبحهما حديثاُ، وإلقاء أحشائهما فى مصرف أبو عجاج بالمدينة.

وبسؤال مواطنين أفادوا بأنهم شاهدوا أشخاصا يمارسون حركات مريبة فى البر الآخر للمصرف، وعندما توجهوا إليهم هربوا تاركين الحمارين مشطورين مع غياب الأحشاء، وعدم اكتمال سلخهما لوصولهم إليهم قبل الانتهاء من جريمتهم.

كما انتقل فريق من الطب البيطرى، وأشرف على دفن الحمارين بطريقة صحية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2620 ادارى القسم لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.