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القبض على 6 عاطلين وسائق بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

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القبض على 6 عاطلين وسائق بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية القبض على 6 عاطلين وسائق بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على عدد من تجار ومتعاطى المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والهيروين بقصد الإتجار والتعاطى فى حملة أمنية، اليوم، الأحد.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز القصاصين بالقبض على المتهم" موسى. م .س" 23 سنة عاطل مقيم المحسمة القديمة دائرة المركز وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (120 جراما)، وكذا سلاح أبيض عبارة عن (مطواة) أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى 500 جنية وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم" عبيد. ع. إ " 21 سنةعاطل مقيم العزازى مركز ابوحماد شرقية والمتهم " زين ا ح " 25 سنة عاطل مقيم ذات العنوان بحوزتهما لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى( 2 كيلو و500جرام ) حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى 150 جنيها و2 تليفون محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المتهم" احمد. ح. ح" 21 سنة عاطل مقيم أبوخليفة دائرة المركز وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1 كيلو و500 جرام) ومبلغ مالى 70 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير من ضبط كلا من المتهم "أحمد .ع .ع" 29 سنة سائق والمتهم "سعيد. أ .ح" 37 سنة عاطل والمتهم "محسن .ج. ع" 33 سنة عاطل جميعهم مقيمين حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزتهم لفافة صغيرة الحجم وبداخلها كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (5 جرام) حال استقلالهم السيارة رقم 121807 ملاكى الإسماعيلية قيادة الأول ومبلغ مالى 95 جنيها و3 "تليفون محمول"، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين جميعا والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365