القبض على صحفى متلبسا بتلقى رشوة مليون جنيه من زميله بـ"الأهرام"

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صحفى ملتبس بالصوت والصورة، فى قضية رشوة من زميله الصحفى بجريدة الأهرام، بزعم قيامه بالتنازل عن الشكاوى التى قدمها ضده بسبب وجود مخالفات فى إجراءات شراء جمعية إسكان العاملين بالأهرام أرض بمساحة 350 فدان بالساحل الشمالى، فتم ضبطه متلبسا أثناء تلقى 50 ألف جنيه دفعه من مبلغ الرشوة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "محمود. ح" صحفى بجريدة الأهرام ورئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بمؤسسة الأهرام، ضد "ى. ع" صحفى، لطلبه من الشاكى مبلغ مليون جنيه، والتدخل لدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لتعيينه بالمؤسسة، وذلك على سبيل الرشوة مقابل التنازل عن شكاوى كان قد تقدم بها للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام اتحاد ملاك الصحفيين المصريين والتى يترأسها الشاكى، بشراء قطعة أرض بمساحة 350 فدان بالساحل الشمالى "وضع يد من بعض الأعراب"، ووجود مخالفات شابت إجراءات شراء الجمعية لقطعة الأرض.

وأسفـرت تحريـات العميد مروان حبيب مدير إدارة مــكافحــــة جرائــم الرشــوة واستــغلال الـنفوذ، عـن صحــة بــلاغ الشــاكى وقيــام المتهم "ى.ع.ا "39 سنة، صحفى، بنشر أخبار تتعلق بوجود مخالفات شابت إجراءات شراء اتحاد ملاك الصحفيين المصريين التى يترأسها الشاكى لقطعة الأرض بمساحة 350 فدان والكائنة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى ببعض الصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية وادعاؤه للشاكى "على خلاف الحقيقة" بالتقدم بشكاوى للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بخصوص تلك الواقعة، وطلب منه مبلغ مليون جنيه، وكذلك التدخل لدى رؤساؤه بمؤسسة الأهرام لتعيينه فى أحد إصدارات المؤسسة، وذلك على سبيل الرشوة مقابل التنازل عن الشكاوى المقدمة منه وعدم إثارة الموضوع فى المواقع الصحفية والإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، حيث تم رصد عدة محادثات ولقاء بين الشاكى والمتحرى عنه اعترف فيه الأخير بالواقعة تفصيلاً.

كما تم تسجيل لقاء بين الشــاكى والمتحرى عنه بأحد المقاهى بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وتمكن المقدمان محمد عمارة وعلاء رحمى، من ضبط المتهم متلبساً حال تلقيه مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، وتم تسجيل واقعة الضبط تسجيلاً صوتياً ومرئياً، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى عرضه على النيابة العامة بالمتهم لتتولى شئونها.

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