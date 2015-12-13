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أمن شمال سيناء يضبط 36 مشتبها بهم و22 هاربا من أحكام خلال حملة موسعة

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أمن شمال سيناء يضبط 36 مشتبها بهم و22 هاربا من أحكام خلال حملة موسعة أمن شمال سيناء يضبط 36 مشتبها بهم و22 هاربا من أحكام خلال حملة موسعة
ألقت قوات أمن شمال سيناء، اليوم، القبض على 36 مشتبها بهم، و22 هاربا من تنفيذ احكام فى حملات موسعة بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات صحفية، أسفرت حملة بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن ضبط 36 مشتبهًا بهم، بعد تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وجار فحصهم لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها محافظة شمال سيناء من عدمه بجانب حرق دراجات نارية بدون لوحات وهدم وحرق عدة بؤر إرهابية من المنازل والعشش .

وأضاف المصدر أن حملة شاركت فيها الأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى ومجموعات قتالية كبيرة من الأمن المركزي، ضبطت 22 من الهاربين المطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة.

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مصر 365