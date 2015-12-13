تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"أحداث ميدان الشهداء" بحلوان لـ 17 يناير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم رئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 16 بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود النائبين السابقين على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان الى جلسة 17 يناير للاطلاع.

وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام،الانضمام لجماعة إرهابية.

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