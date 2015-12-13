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جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب مصاحف إلكترونية قادمة من الصين

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جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب مصاحف إلكترونية قادمة من الصين جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب مصاحف إلكترونية قادمة من الصين
أحبطت سلطات جمارك العين السخنة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة كل من حلمى أبو الحسن وأحمد شحاتة، محاولة تهريب كمية كبيرة من فلاتر السجائر والمصاحف الإلكترونية وأطقم حجامة، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر جمركى، فى تصريحات، اليوم الأحد، "إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا بإخبارية من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات استيراد مصاحف إلكترونية، وفلاتر سجائر داخل حاوية بها 1050 كرتونة لعب أطفال وإكسسوارات واردة من الصين".

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة جمركية، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 500 مصحف إلكترونى، 3500 فلتر سجائر، 3350 طقم حجامة، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 86.789 ألف جنيه.
>وأوضح أن جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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