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خبير سعودى: زيارة "بن سلمان" للقاهرة هدفها دعم الاقتصاد المصرى

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خبير سعودى: زيارة "بن سلمان" للقاهرة هدفها دعم الاقتصاد المصرى خبير سعودى: زيارة "بن سلمان" للقاهرة هدفها دعم الاقتصاد المصرى
قال الدكتور أنور عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية فى جدة، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد للقاهرة تأتى فى ظل انخفاض العملة الصعبة فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن وضع الاقتصادى بحاجة لدعم دول مجلس التعاون الخليجى.

وأكد" عشقى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من السعودية، أن محور لقاء الأمير محمد بن سلمان مع المسئولين المصريين، سيكون فى هذا الجانب، وما يمكن أن تقدمه دول مجلس التعاون لمصر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها القاهرة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجى لا تتأخر على مصر وتريد لها أن تتخذ إجراءات تحسن وضع الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن المطلوب من مجلس التعاون مزيد من الاستثمار فى مصر ودعم البنك المركزى بالعملة الصعبة حتى يستطيع الاقتصاد أن يتحرك بقوة فى مصر.

وأشاد رئيس مركز الشرق الأوسط بزيارة وزير السياحة المصرى للمملكة واصفا إياها بـ"الخطوة الجيدة" لأنها ستفتح الباب للسياحة السعودية بمصر، وهو ما سيوفر لها العملة الصعبة ودخل بدون تكاليف كبيرة من قبل الدولة المصرية.

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مصر 365

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