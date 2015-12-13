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رئاسة كردستان العراق: قمة أمريكية تركية كردية تبحث التنسيق ضد داعش

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رئاسة كردستان العراق: قمة أمريكية تركية كردية تبحث التنسيق ضد داعش رئاسة كردستان العراق: قمة أمريكية تركية كردية تبحث التنسيق ضد داعش

>صرح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين، اليوم الأحد، بأن اجتماع قمة سيعقد خلال شهر ديسمبر الحالى بين الولايات المتحدة وتركيا وكردستان.

وقال حسين - فى تصريح صحفى اليوم، إن الاجتماع يستهدف التنسيق بين أنقرة وواشنطن وأربيل فى الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، لافتًا إلى أن العراقية فى بغداد تعلم بالاجتماع الذى قد يعقد فى كردستان.

ولفت إلى أن معركة استعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق التى تخضع لسيطرة "داعش" تتطلب دراسة جيدة، مؤكدًا ضرورة مساعدة القوات العراقية فى هذه المعركة .. وقال: إن "الجيش العراقى لايزال غير مستعد عسكريًا للمعركة".

وتابع: فى أى وقت يتم فيه حسم معركة الرمادى مركز محافظة الأنبار، سيعد جزء من الجيش العراقى لاستعادة الموصل بمساعدة قوات البيشمركة والتحالف الدولى المناهض لداعش.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بعشيقة بالموصل شمال غربى العراق يوم الخميس 3 ديسمبر دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد، ودعت إلى سحبها فورًا .. حيث تم نشر 150 جنديًا "كمدربين" بقضاء بعشيقة مع 25 دبابة فى معسكر "الزلكان" الذى يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية .. وأشار المتحدث باسم قوات "حشد نينوى" محمود السورجى إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى "الزلكان".
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مصر 365

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