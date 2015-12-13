مصادر: شريف إسماعيل يعرض القائمة النهائية لحركة المحافظين على السيسى

قالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى القائمة النهائية الثانية للمرشحين لحركة المحافظين الجديدة، وذلك بعد أن التقاهم رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بمقر هيئة الاستثمار، تمهيدا لإصدارها بقرار من رئيس الجمهورية وحلف اليمين.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء كان قد التقى مسئولى الرقابة الإدارية لعرض تقارير حول بعض المرشحين، وذلك بعد أن كان رئيس الوزراء قد وضع قائمة أوليه للمرشحين، وعرضها على رئيس الجمهورية، إلا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى اعترض على بعض الأسماء المرشحة، وطلب اختيار مرشحين أكثر كفاءة وخبرة.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة انتهت ورفعها رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية، وحول موعد إصدارها، أشارت المصادر إلى أن الأمر يتوقف على قرار من رئيس الجمهورية وحسب طبيعة الأحوال والأحداث التى تجرى بالبلد قائلة" ليس لها وقت محدد من الممكن أن تصدر خلال ساعات بقرار من رئيس الجمهورية " .

وذكرت المصادر أن الحركة تضم ما يقرب من ١٣ محافظا جديدا من بينهم سيدات، لافتة إلى إمكانية الإبقاء على الدكتورة سعاد الخولى ، محافظا للإسكندرية والتى تتولى حاليا منصب المحافظ بالإنابة بعد استقالة هانى المسيرى ، وذلك نظرا لتعاملها مع الأوضاع التى تطرأ بالمحافظة بسرعة وتواجدها الدائم بالشارع، وأن القائمة تضم عدد من الشخصيات ذات المناصب القيادية وأصحاب الخبرة والكفاءة بمجالاتهم المختلفة.

مصادر: الحكومة باقية بموافقة "النواب" و8وزراء جدد.. وحركة محافظين واسعة